  • 07 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.891
    EURO 4.508
  • BIST 112271.86
    ALTIN 159.521
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'İstanbul metrosu Gebze'ye uzayacak'

'İstanbul metrosu Gebze'ye uzayacak'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, "Darıca, Gebze ve OSB'ler metrosunu, İstanbul ile bütünleştirerek ulaşımda dev bir hamle yapmış olacağız." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbul metrosu Gebzeye uzayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter İlhan Bayram, İstanbul metrosunun Gebze'de inşa edilecek metro hatlarıyla entegre edilmesine ilişkin görüşlerini iletmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile bir araya geldi.

Bayram görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Sabiha Gökçen Metro Hattı'nı Gebze'deki OSB'lere, Tuzla Metrosunun da Gebze kent merkeziyle entegre edilmesi konusundaki isteklerini Baraçlı'ya iletti.

"İstanbul'a daha hızlı ve kontrollü ulaşım sağlayacak"

İstanbul metrosunun Kocaeli'ye uzamasıyla ulaşımda büyük bir talebin karşılanacağını belirten Bayram, "Amacımız, hemşehrilerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu da Gebze Metrosu'yla birlikte bu projeye de çok önem veriyor. Bu önemli projelerin hayata geçirilmesiyle vatandaşlarımız, İstanbul'a daha hızlı ve kontrollü ulaşım sağlayacak. Tarihi çok eskilere dayanan iki metropol şehir bu projeler sayesinde daha da yakınlaşacak." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Bayram, raylı sistemlerle ilgili çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayarak, "Projelendirdiğimiz ve 2018 yılında temellerini atacağımız Darıca, Gebze ve OSB'ler metrosunu, İstanbul ile bütünleştirerek ulaşımda dev bir hamle yapmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: istanbul metrosu, Gebze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER