İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Venezuela'dan gelen bir yük gemisinin su içinde kalan alt bölümünde saklanan kokainin, Darıca açıklarında dalgıç tarafından çıkarıldığı ve sürat teknesiyle teslim alındığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Narkotik ekiplerinin, teknik ve fiziki takibinin ardından 6 Ekim'de İstanbul'un Avcılar ve Pendik ile Kocaeli'nin Darıca ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda, 3'ü yabancı 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 68 kilogram kokain, 40 bin dolar, 1 tabanca, 5 mermi, hassas terazi, 2 dalgıç kıyafeti, su altı motoru ve 2 gemi sandığı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.