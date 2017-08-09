  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul merkezli terör operasyonu

Üç ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında bir ilköğretim okulu müdür yardımcısının da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli terör operasyonu

İstanbul merkezi terör operasyonunda, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İstanbul, Ağrı ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1'i yaşı küçük 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.B'nin Hatay'ın Hassa ilçesinde bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.

S.F'nin ise Suriye'de savaşmak için örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibata geçtiği ancak yöneticilerin İstanbul'da eylem yapma talimatı vermesi üzerine sansasyonel eylem hazırlığına başladığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: DEAŞ, terör operasyonu
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