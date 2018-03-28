İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu 47 tutuklama

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kredi danışmanlık şirketi" adı altında reklam verip başvuran herkese belirli bir ücret karşılığında kredi sağlayan şebeke için çalışma başlattı.

Polis, 18 bankanın herhangi birinden kefilsiz kredi çektirebileceğini vadederek dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenledi.

Şebekenin mevcut yöntemle yaklaşık 5 bin kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Söz konusu çalışma kapsamında, 2 Mart'ta İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 87 diz üstü bilgisayar, 8 tablet bilgisayar, 161 cep telefonu, 160 sim kart, 14 harddisk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA