İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 22 tutuklama

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonunda, iki banka çalışanının çok sayıda kişinin kimlik fotokopisini ve iletişim bilgilerini bir şebekeye verdiğini ve şebekenin bilgiler üzerinden sahte kimlik kartı çıkardığı belirlendi.

Şebekenin daha sonra operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını iptal ettirip kimlik bilgileri üzerinden yeni hat çıkardığı ve bu hatlar üzerinden vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Bilecik, Tokat, Hatay ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, şebeke lideri olduğu öne sürülen Osman Ö. ile banka çalışanları Hilal B. ve Eray A.'nın da aralarında olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 49 cep telefonu, 58 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, 5 tablet, 6 harddisk, 26 banka kartı, 1 tabanca ve 48 bin 905 lira ele geçirildi.

İncelemelerde, şebekenin mevcut yöntemle 33 kişiye ait hesaplardan 600 bin lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 39 kişiden Osman Ö. ile banka çalışanları Hilal B. ve Eray A.'nın da arasında bulunduğu 22 kişi tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrolle, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA