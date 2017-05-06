İstanbul merkezli operasyonda 40 kişiye FETÖ tutuklaması

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, gözaltına alınan 61 kişiden 40'ı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan'da İstanbul merkezli 20 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgütün tepe yönetimi ile irtibatı sağladığı, örgüt içindeki ideolojik fikirleri ürettiği ve örgütün aranan kişilerini "gaybubet evleri" olarak adlandırılan hücrelerde sakladıkları iddia edilen üst düzey 78 yöneticiden 61'ini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün mahrem hizmetleri olarak bilinen emniyet, MİT, askeri ve diğer kamu kurumları yapılanmalarından sorumlu imamlara talimat verdiği tespit edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı, 20'si adli kontrollü olarak 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine, adli kontrollü olarak serbest bırakılan 20 şüpheliden 12'si haklarında tutuklama istemiyle çıkarılan yakalama kararı sonucu tekrar gözaltına alındı.

Diğer 17 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.