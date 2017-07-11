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İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde yürütülen operasyon sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 9'u yakalandı.

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İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 9 ilde yürütülen operasyon sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 9'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli ifadeleri üzerine MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucunda, örgütün Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Fatih'te oluşan ve "Sur İçi Eyaleti" olarak adlandırılan bölge ile Ankara'daki "çalışma evleri" olarak ifade edilen örgüt evlerine yerleştirilen kişilere eğitim verilip, KPSS sınavlarına hazırlanarak Dışişleri, İçişleri, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile askeri okullara yerleştirildikleri belirlendi.

Emniyet görevlileri, savcılığın "tespiti yapılan şahıslar hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı talep edilmesi" talimatı üzerine, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden alınan ilgili karar doğrultusunda operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 9 ilde 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. AA

Etiketler: İstanbul, fetö
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