İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 57 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 22 ilde 77 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 zanlı gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 8'inin de yurtdışında olduğu tespit edildi.

Diğer 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA