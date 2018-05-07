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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 52 gözaltı kararı

25 ilde düzenlenen İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda yakalama kararı çıkarılan 52 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 52 gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 36 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, operasyon
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