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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 84 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olduğu değerlendirilen Yüksek Tahsil Vakfı çalışanlarına yönelik soruşturmada 84 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, İstanbul merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi.

Çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye eleman kazandırılması için öğrenci yurtlarında "abilik ve ablalık" yaptıkları iddia edilen 84 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

Diğer 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: yakalama, operasyon, İstanbul, gözaltı, fetö
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