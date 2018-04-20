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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

6 ilde düzenlenen İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 51 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na bağış yaptıkları tespit edilen 51 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul merkezli 6 ilde 51 adrese düzenlediği operasyonda, çeşitli mesleklerden 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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