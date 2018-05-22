İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine telefonla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. İstanbul ve Şanlıurfa'da 10 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınla 10 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya üzerinden şarkıları paylaşılan Seda S'nin de operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Seda S'nin, suç örgütü üyeleri ile temasta olduğu, dolandırdıkları vatandaşlardan paraları alan kuryelerle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Şüphelilerin, telefonundan aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıttıkları, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği ya da bir kuyumcu soygununda kimliğinin kullanıldığı bahane edilerek, evde bulunan para ve ziynet eşyalarını belirttikleri yere getirmelerini istedikleri, incelemeden sonra teslim edileceği bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA