İstanbul merkezli dev FETÖ operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in sözde onursal başkanı olduğu ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yöneticileri, üyeleri ve çalışanlarına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul merkezli, Ankara, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Gündem'in bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, gözaltı kararı verilenler arasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen, eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil ile örgütün üst düzey çok sayıda yöneticisi bulunuyor.

Gözaltı kararı verilenlerden 35'inin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, 56 kişinin Bank Asya hesap hareketlerinde örgüt elebaşının çağrısı doğrultusunda hesap arttırımı bulunduğu, listedeki 10 kişinin örgütün çatı dosyasında adının geçtiği, 46 kişinin ise yurt dışında olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtildi. Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin cezaevinde olduğu ifade edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında örgütün Kaynak Holding üzerinden 2011-2016 yılları arasında özellikle 17/25 Aralık'tan sonra Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na para aktardığı, söz konusu paraları da vakıf üzerinden ABD ve İsrail başta olmak üzere yurt dışında Türkiye hakkında olumsuz haber yaparak lobi çalışması yürüten gazeteciler ve basın kuruluşlarına gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA