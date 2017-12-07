İstanbul merkezli 8 ilde 'ByLock' operasyonu

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüphelinin yakalanması için önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 39 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 39 kişiye yönelik başlatılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Yakalanan ve hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde aramalar ve firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kaynak: AA