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Buradasınız : » » İstanbul merkezli 8 ilde 'ByLock' operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde 'ByLock' operasyonu

FETÖ terör örgütünün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 39 kişinin yakalanması için 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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İstanbul merkezli 8 ilde ByLock operasyonu

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüphelinin yakalanması için önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 39 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 39 kişiye yönelik başlatılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Yakalanan ve hakkında gözaltı kararı bulunan  şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde aramalar ve firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, bylock
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