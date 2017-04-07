İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Çatışma bölgelerine gitmek üzere Türkiye'ye gelerek örgütün hücre evlerinde kalan kişiler tespit edildi.

Bu evlerde kalan şüpheliler ve terör örgütüne lojistik destek veren, eleman temin edip örgüt propagandası yapan kişiler belirlendi.

Ardından İstanbul merkezli olmak üzere 20 ilçe ve 4 ilde toplam 51 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

133 kişi ise sınır dışı işlemleri için polis merkezi amirliklerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman, 1 adet tabanca ve 2 adet el telsizi ele geçirildi.