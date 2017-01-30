İstanbul merkezli 3 ilde oto hırsızlığı operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, valelik hizmeti veren ve oto yıkamacılığı yapan iş yerlerinden 2016'da çok sayıda lüks otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, İstanbul, Ağrı ve Hatay'da belirlediği 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, aralarında şebeke liderleri A.D, A.A. ile O.A'nın da bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 30 çalıntı araç bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, daha önce yapılan ara operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin tutuklandığı, şebeke üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

- Araçları suçlulara sattıkları iddiası

Şüphelilerin çaldıkları araçları İstanbul'da Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki suçlulara sattıkları, bazı araçları ise Ağrı ve Hatay'da parçalayarak parçaları yurt dışına kaçırdıkları ileri sürüldü.

Valelik hizmeti veren yerlere gidip araç sahibi gibi davranarak hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin, terör suçlularına araç satıp satmadığı da polis ekiplerince araştırılıyor.