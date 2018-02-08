İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 23 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Diğer 10 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA