  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na operasyon yapılıyor.

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İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde operasyon başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 111 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında 39 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin cezaevinde olduğu ifade edildi.

Bu arada, gözaltı kararı verilenler arasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen, eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile örgütün üst düzey çok sayıda yöneticisi bulunuyor.

Gözaltı kararı verilenlerden 35'inin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, 56 kişinin Bank Asya hesap hareketlerinde örgüt elebaşının çağrısı doğrultusunda hesap arttırımı bulunduğu, listedeki 10 kişinin örgütün çatı dosyasında adının geçtiği, 46 kişinin ise yurt dışında olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtildi.

Operasyon doğrultusunda yakalama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, fetö
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