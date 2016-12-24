İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ soruşturmalarından tutuklu rütbeli askerlerin "etkin pişmanlık" sonucu verdiği bilgiler sonucu aktif görevde bulunan 14'ü rütbeli asker ve 6'sı sözde abi 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından çalışma başlatan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde de aramalar yaptı.

Ekipler, 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. AA