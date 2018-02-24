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Buradasınız : » » İstanbul Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

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İstanbul Maltepede zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başıbüyük Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 EK 3053 plakalı otomobil ve bir hafif ticari araç çarpıştı. Bu sırada arkalarından gelen 34 JY 9446 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada, 34 JY 9446 plakalı otomobilde sıkışan ismi öğrenilemeyen kadın sürücü hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye tarafından otomobilden çıkarılan kadın sürücünün cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kazaya karışan otomobillerden birinin motor parçalarının olay yerinden yaklaşık elli metre uzağa fırladığı görüldü.

Kaynak: AA 

Etiketler: zincirleme kaza
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