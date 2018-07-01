İstanbul Kuştepe'de helikopter destekli operasyon

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğlen saatlerinde Kuştepe'ye helikopter ve özel harekat destekli asayiş operasyonu düzenledi.

Mahalleye baskın yapan polis ekipleri, şüpheli görülen kişileri durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

Sokak aralarında seyir halindeki araçlar da durdurularak sürücüler ve araçlarda arama yapıldı. Şüpheli görülen bir araçta bulunan "ateş düşürücü" yazılı beyzbol sopasına el konuldu.

Evden 6 pompalı tüfek çıktı

Mahalledeki bir kahvehaneye de giren polis ekipleri, buradaki kişilerin üzerinde ve kahvehanede aranmadık yer bırakmadı.

Özel harekat polisleri eşliğinde daha önceden tespit edilen bir kadının oturduğu evde arama yapan polis ekipleri, evin çeşitli yerlerinde gizlenmiş 1'i av tüfeği 6 pompalı tüfek, 23 dolu fişek ve 3 şarjör ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis helikopteri destek verdi

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 6 ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 23 dolu fişek, çok sayıda kesici ve delici alete el konulurken 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA