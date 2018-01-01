İstanbul Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırım çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yükseğe çıktı.

Vatandaşların panik yaşadığı patlamada, 1 araç yanarken 4 katlı bir binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekiplerinin gazı kesmesiyle yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri yanan araçta ve çevrede soğutma çalışması yaptı.

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırım çalışması esnasında doğal gaz borusu patladı.https://t.co/Qn4H0VPVsA pic.twitter.com/9Ekt4Fymko — TRT HABER (@trthaber) 1 Ocak 2018

Öte yandan bina içinde bulunan vatandaşlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken vatandaşların yaşadığı panik anları da kameralara yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

İGDAŞ'ın açıklaması

Olayla ilgili İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bir altyapı kuruluşunun gerçekleştirdiği çalışma esnasında doğalgaz hattına zarar verildiği, hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "187 Doğalgaz Acil Hattı"na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekiplerinin olaya müdahale ettiği, gerekli güvenlik önlemleri alınıp gaz akışının kesildiği aktarılarak, "Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA/İHA