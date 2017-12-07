İstanbul Kart ile taksilerde yeni dönem

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye İnovasyon Etkinlikleri kapsamında, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında ‘İTAKSİ’nin detayları hakkında bilgi verdi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin bir parçası olan zamandan ve yakıttan tasarruf ettirerek aynı zamanda güvenlik, otomatik ödeme sistemleriyle de vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan ‘İTAKSİ’ uygulamasını test ederek anlattı.

İTAKSİ’yi test etmek için müşteri koltuğuna oturan İBB Başkanı Uysal ödemesini İstanbul Kart ile yaptı. ‘İTAKSİ’nin millileşme ve yerlileşme hamlesine uygun olarak tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bir yazılım uygulaması olduğuna vurgu yapan Başkan Uysal, basın açıklamalarının ardından stantları gezdi.

“İTAKSİ uygulaması müşteri ve taksicileri güven ortamında buluşturuyor”



İTAKSİ uygulamasının tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul’da mevcut bir sistem ve 20 bin üzerinde ticari taksi plakası var.

Bu sistemle teknolojiyi buluşturmak için uğraşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Taksiciler ve Esnaf Odası Başkanımız ve yöneticilerimizle beraber mevcut sistemi daha iyi nasıl işler hale getiririz diye çaba sarf ettik. Yapılan çalışmalarda gördük ki, iki tarafta güvenli bir ortam istiyor.

Taksiciler ve müşteriler ne kadar güvenli olduğunu bilmek istiyor. Bu konuda da bu uygulama ile sorunları çözmüş olacağız. Bu sistem müşteri ile taksiyi buluşturmanın yanı sıra karşılıklı güven ortamında karşılaşmalarını sağlıyor” dedi.

İHA