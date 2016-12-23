İstanbul kapılarını ''kutup penguenleri'' için açtı

Dünya Akvaryumlar ve Hayvanat Bahçeleri Birliği (WAZA) üyesi İstanbul Akvaryum, İspanya'daki Valencia Oceanographic Akvaryumu'ndan evlatlık aldığı Gentoo cinsi 12 pengueni İstanbul'a getirdi.

Penguenlerin, Türkiye'ye gelene kadar Valencia'da özel oluşturulan yaşam koşullarında yetiştirildiğini anlatan Çapanoğlu, şunları kaydetti:

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12 yeni üye

"İstanbul Akvaryum olarak ailemizin 12 yeni üyesi Gentoo soğuk iklim penguenleri için gereken doğal şartların tamamını tesislerimizde sağlıyoruz. Dünya standartlarının üstünde oluşturduğumuz yaşam alanında, gerekli teknik ve biyolojik altyapının çok daha fazlası yer alıyor. Yaşam alanını Valencia akvaryumu profesyonelleri ve uzman danışmanlar ile 1 senelik yoğun ve dikkatli çalışmalar sonucu oluşturduk. Penguenler, güney kutup temasında güvenli bir yaşam alanına sahip. Bakımları da penguenler konusunda özel eğitim almış profesyoneller tarafından sağlanıyor."

"Günlerinin büyük bölümünü kişisel bakımlarına ayırıyorlar"

Çapanoğlu, penguenlerin en çok sevdikleri yemeğin karides ile sardalya türü balıklar olduğunu belirterek,

"Penguenlerimiz günlerinin büyük bölümünü yüzmeye ve kendi kişisel bakımlarına ayırıyor. Buradaki yeni yaşam alanlarına adaptasyonları rahat oldu ve gayet mutlular. Sağlıkları yerinde ve beslenmeleri de gayet iyi. Bir penguen günde 1-1,5 kilogram balık tüketiyor." bilgisini verdi.

Penguenlerin yaşam alanlarını 70 ve üzeri penguen popülasyonuna yetecek ölçüde tasarladıklarını anlatan Çapanoğlu, şöyle devam etti:

"Karlarla kaplı güney kutup temalı büyük yaşam alanı sayesinde, penguenlerin yumurtlama döneminde de kendilerini rahat hissedecekleri üreme alanına sahip olmalarını amaçlıyoruz. Ayrıca yaşam alanlarında 24 saat kayıt yapan kameralar sayesinde penguen neslinin devamlılığı için yapılacak çalışmalara veri sağlanacak."

Çocuklardan penguenlere büyük ilgi

İstanbul Akvaryum, 2011 yılından itibaren dünya denizlerinde yaşayan balık türlerini yeni nesil teknoloji ve temalarıyla sergilemeyi sürdürüyor. Karadeniz'den Pasifik'e uzanan toplam 16 tema ve 1 Amazon Yağmur Ormanı ile ziyaretçilerin dikkatini çeken İstanbul Akvaryum, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliği de taşıyor. Dünya üzerinde oldukça nadir bulunan, palyaço balıklarından limon köpek balıklarına kadar pek çok türde balığı izleme fırsatı sunan İstanbul Akvaryum, alanları, ses ve ışıklandırma sistemleriyle de dünya denizlerinden sahneler sergiliyor.