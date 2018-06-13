İstanbul Kağıthane'de fabrika yangını

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Ayazağa Cendere Yolu Çakırlar Sokak'ta havuz ürünleri imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çalışmalara havadan da destek verildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale, olay yerinde ambulans görevlileri tarafından yapıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, araçların ve vatandaşların yangın bölgesine girişine izin vermedi.

Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor. İtfaiye ekipleri alevlerin yakındaki ormanlık bölgeye sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ilk bilgilendirme ise şöyle:

"Ayazağa mevkisinde 9 bin metrekare alanında kurulu kağıt ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın İstanbul itfaiyesini alarma geçirdi. Saat 14.57'de alınan ihbar üzerine hareket eden ekipler, saat 15.04'te olay yerine ulaştı. Yangının kısa sürede yayılma eğilimi göstermesi üzerine Avrupa ve Anadolu yakasındaki itfaiye gruplarından takviye istendi. Olay yerine 19 gruptan 50 araç ve 125 personel gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri de alarma geçerek, itfaiyeye destek verdi. Yangının çevreye sıçraması önlenirken, söndürme çalışmaları sürüyor."

"En kısa sürede kontrol altına alınır"

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, fabrikanın özellikle tesisat malzemelerinin yapıldığı bir fabrika olduğunu anlattı ve şöyle konuştu:

"Yanında sunta fabrikası var, oraya da ekip yönlendirdik, sirayet etmesin diye. İki taraftan kısmen kontrol altına alındı. Ormana da herhangi bir sirayet söz konusu değil. Karadan toplamda 50 araç, 125 personelle havadan da çalışmalarımız devam ediyor."

Karahan, yangının ormana ve diğer fabrikalara sıçramasını engellemek için çalışma yaptıklarını söyledi.

İlk gelen bilgilerde yangında yaralı ve can kaybı olmadığını açıklayan Karahan, "Bize gelen ilk bilgi depo artı imalat. Yapı malzemeleri olduğu için kontrol altına alırsınız ama bir anda tekrar yükselir. En kısa sürede kontrol altına alınır" dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, Kemerburgaz yolundaki yangında herhangi bir can kaybı olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"İçeriden bilgi almaya çalışılıyor ama yangın kontrol altına alınmış durumda. Hem karadan hem havadan müdahaleler var. Bizim ekipler de orada. Burada tam bir üretim yok diye biliniyor. Arkadaşlar onun evraklarına da bakıyorlar. Sarıyer Belediyesi'ne sonradan katılan bir yer, burada ufak tefek böyle yerler var, arkadaşlarımız araştırmalarını yapıyor. Kimyasal malzemeler var. Havuz malzeme üretim ve depolama yeri. Bildiğimiz kadarıyla bir üretim yoktu ama depolanmış malzemelerde bu patlamalar söz konusu olmuş olabilir, sonuçta kimyasal malzemeler."

Kaynak: AA