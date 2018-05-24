İstanbul-İzmir Otoyolu projesinde sona yaklaşılıyor

İstanbul-İzmir karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek otoyol projesinde sona yaklaşılıyor.

Balıkesir’in Edremit yolu, Bursa yolu, Savaştepe yolu istikametlerinde çalışmalar son sürat devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

“Dünyadaki 10 büyük projeden birisi”

Otoyolla ilgili müteahhit firmalardan bilgi alan Başkan Kafaoğlu, "Dünyadaki 10 büyük projeden birisi de İstanbul-İzmir Otoyolu projesi. Yaklaşık değeri 6,9 milyar dolar. Bunun 2.9 milyar lira da kamulaştırma bedeli var. Üst üste koyarsanız 8 milyar doları aşkın bir maliyet ortaya çıkıyor. Balıkesir bu anlamda çok şanslı. İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir’den geçiyor. Arkasından gelecek olan Çanakkale Köprüsü projesi de bu otoyol ile birleşecek. Yaklaşık 433 kilometrelik bir yol olacak. Bunun 109 kilometresi Balıkesir il sınırları içerisinde kalıyor. Sene sonu itibarıyla 29 kilometrelik kuzey ile batı kavşağı arası açılmış olacak. İstanbul’dan gelerek körfez hattına gidecek sürücüler, şehir içi trafiğine hiç girmeden Yeniköy mevkisinden bu yola çıkacak, Dallımandıra mevkiinden de körfez yoluna girecekler. Ciddi bir yakıt ve zaman tasarrufu olacak" dedi.

“Üretilen ihraç ürünleri 3 gün içinde Avrupa’ya gönderilebilecek”

Başkan Kafaoğlu, yolun tamamlanması ile Balıkesir’de üretilen bir ürünün 3 gün içinde Avrupa’nın her bir yanına gönderileceğini kaydetti.

Kafaoğlu, "Bildiğiniz gibi Osmangazi Köprüsü ile yol Bursa’ya kadar tamamlandı. Bu bile Balıkesir’in ekonomik hayatına olumlu yansıdı. İstanbul’da Organize Sanayi Bölgelerindeki birçok firma üretim için Balıkesir’den yer alımı yaptı. Firma sahipleri İstanbul’da otursa dahi otoyol ile 2 saatte Balıkesir’de bulunan fabrikasına gelebilecek, buradan 1 saatte İzmir’e gidebilecek. Yol demek medeniyet demek. Özellikle Çanakkale Köprüsü projesi tamamlandığında da Balıkesir’de üretilen ihraç ürünleri 3 gün içinde Avrupa’nın en ücra noktalarına kadar ulaştırılabilecek. Bu yol Balıkesir’in boynuna takılmış bir gerdanlıktır. Bunun faydalarını şimdiden görmeye başladık. 2019 yılında yol tamamen kullanıma açılacak ancak 2018’de de yolun 29 kilometrelik kısmını sürücülerimiz kullanmaya başlayacak" diye konuştu.

Başkan Kafaoğlu’na incelemelerinde, danışmanı İsmail Uluhan ile müteahhit firmanın yetkilileri eşlik etti.

Edremit yolu üzerinde bulunan ve Naipli kırsal mahallesinin yanından geçerek Edremit’e ilerleyen güzergahta, yolların ve üst geçitlerin tamamlandığı asfalt çalışmalarının ise devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA