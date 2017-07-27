  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Trakya Bölgesi ve İstanbul ile Çanakkale için sağanak uyarısı verdi.

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İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Trakya Bölgesi ve İstanbul ile Çanakkale için sağanak uyarısı verdi.

AKOM ise İstanbul için kuvvetli yağış uyarısını tekrarlayarak ani sel ve su baskınlarına dikkat uyarısında bulundu.

Kuvvetli yağış geliyor

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. 

Etiketler: meteoroloji, kuvvetli yağış, sağanak, trakya, İstanbul
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