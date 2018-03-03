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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için uyarı verdi. Gece saatlerinde başlayacak olan yağış gün içinde etkisini artıracak.

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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'da bu gece saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın gün içinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ayrıca Bursa, Kocaeli'nde de yarın yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların Yalova'da da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, sağanak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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