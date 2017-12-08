İstanbul için "kuvvetli fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Bölgesi ve İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli lodos bekleniyor.

Yarın gece saatlerinden sonra ise yer yer fırtınanın etkili olacağı, fırtınanın pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmeyeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

AA