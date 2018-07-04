İstanbul Hadımköy'deki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Hadımköy'de Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Mimarsinan, Bakırköy, Başakşehir, Şişli, Gazi ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Yangından etkilenen bazı çalışanlar hastaneye kaldırıldı.

İBB: Yangın kontrol altına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, DHA, İHA