  • 04 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.708
    EURO 5.482
  • BIST 97102.26
    ALTIN 190.275
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul Hadımköy'deki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Hadımköy'deki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Hadımköy’de bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

İstanbul Hadımköy'de Atatürk Sanayi Sitesi’nde bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. 

Olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Mimarsinan, Bakırköy, Başakşehir, Şişli, Gazi ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Yangından etkilenen bazı çalışanlar hastaneye kaldırıldı.

İBB: Yangın kontrol altına alındı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 

Kaynak: TRT Haber, DHA, İHA 

Etiketler: yangın, İstanbul, fabrika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER