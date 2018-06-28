İstanbul Güngören'de denetim yapan zabıtalara saldırı: 3 yaralı

İstanbul Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesi'nde seyyar satıcıları denetledi.
Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi. İki taraf da geri adım atmayınca kavga çıktı.
Seyyar satıcılar, zabıtaya taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.
Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA