İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, trafiği olumsuz etkilemezken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Meteorojiden edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.
Kaynak: İHA
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, trafiği olumsuz etkilemezken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Meteorojiden edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.
Kaynak: İHA