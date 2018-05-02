İstanbul Gençlik Festivali başladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nin açılış törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

Festivalde geleneksel sanatlardan sanal gerçekliğe kadar çok farklı etkinlikler yer alıyor.

"Son 16 yılda çok büyük dönüşümler yaşadık"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, festivalin her yıl daha da büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Kaya, festivalin farklı etkinliklerle zenginleştiğini vurguladı.

"Bu yılki festivalde Bakanlık olarak ilk defa biz de varız. Geçen yıllarda faklı bakanlıklarımız vardı. Festivali anlatmak için bize geldiklerinde çok heyecanlandığımızı ifade etmemiz gerekir. Bakanlık olarak son 16 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal hizmetler ve politikalar alanında çok önemli bir dönüşümü yaşadık. Bu dönüşümü yaşarken gençler ve çocuklar için yaptığımız hizmetlerde de kıymetli dönüşümler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Türkiye bambaşka bir yerde"

Türkiye'nin bambaşka bir yerde olduğunu dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceğine dönük yaptığımız dönüşümde çok farklı bir yere geldik. Gençlerine güvenen bir lider var Türkiye'de. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğiyle artık gençler, Türkiye'de tüm karar mercilerinde inşallah temsil edilme imkanı bulacak. Önümüzde 24 Haziran'da çok önemli bir seçim var. İnşallah bu seçimlerde genç kardeşimizin de Meclisin çatısı altında temsil edileceğine inanıyoruz. Daha fazla gencimizi tüm meclislerde görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Teknolojiyi kullanan değil, üreten bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.' Bunun için buradaki stantlarda birçok tecrübeyi edineceksiniz."

Türkiye'nin 2053 ve 2071 hedeflerini gençler için ortaya koyduğunu ifade eden Kaya, gençlerle geleceğe daha güçlü ve güvenli yürüyeceklerini söyledi.

"Gençlerimize çok güveniyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin hem siyasette hem diğer alanlarda önünün açılması için pek çok adım attığını belirtti.

"Biz ülkemizi ileriye taşıyacaksak, ilk 10 büyük ekonomi arasına sokacaksak ve bu coğrafyada ayakta duracaksak gençlerimize çok güveniyoruz."

Türkiye'nin gençlerinin heyecan ve enerji dolu olduğunu anlatan Bak, geleceğin teminatı gençlere güvendiklerini vurguladı.

"Ayakta kalabilmenin en büyük gücü gençlerdir"

Bakanlık olarak Türkiye çapındaki gençlik ve spor merkezlerinde gençlerle bir araya geldiklerini belirten Bak, yaklaşık 2 milyon gençle kültürden sanata, tiyatrodan robot yapımına pek çok aktivite gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Burada bir Anadolu ruhu var, bu ülkenin gençlerinin heyecanı var. Ben inanıyorum ki bu organizasyonla beraber İstanbul gibi bir mega şehirde, gençlerimiz ortak paydaları görecekler, ortak paydada bu ülkenin nereye gittiğini görecekler. Bakın geçmişte sadece savunma sanayisinin yüzde 20'sini yapabilen bir Türkiye varken, bugün yüzde 75'ini yapan bir Türkiye var. İnsansız hava aracını gerçekleştiren ve yapan bir Türkiye var. Daha önce ne yapıyorduk? İsrailliye soruyorsun, 'Yedek parçası gelmedi.', Amerikalıya soruyorsun, 'Parçası yok.' deniyordu. Şimdi bunların hiçbiri yok. Yapılan operasyonları da görüyorsunuz, bu ülkenin coğrafyasında ayakta kalabilmenin en büyük gücü, enerjisi gençlerdir."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sponsorlara ve etkinliği gerçekleştiren organizasyon sorumlularına teşekkür ederek, 2071 vizyonuna doğru gençlerle beraber emin adımlarla yürüyeceklerini de aktardı.

Festivalde TRT'nin sevilen dizisinin kostümleri de ilgi gördü

Festivalin ana sponsorlarından biri de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. 54. yaşını kutlayan TRT, gençlere destek vermeye, onlara yönelik projelerde yer almaya devam ediyor.

Sanat, müzik, eğlence, spor ve teknolojiyi bir araya getiren @istgencfest'te bu yıl biz de varız.



Bugün başlayan ve Pazar günü sona erecek birbirinden renkli söyleşiler, yarışmalar, atölyeler ve etkinlikler için tüm gençleri TRT standına bekliyoruz.#TRTgençlerlebuluşuyor pic.twitter.com/nFWFbFkFhj — ibrahim eren (@erenibrahim) 2 Mayıs 2018

Festivalde, TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi Payitaht: Abdülhamid'de oyuncuların giydiği kostümler de sergilendi. TRT'nin stantına gelenler kostümleri giyip, hem o günleri yaşadı hem de fotoğraf çektirdi.

"Gençler, festivalde hayatlarıyla ilgili önemli kararlar alabilir"

İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin her yıl zenginliğine zenginlik kattığını, gençlerin festivalin düzenlenmesinde büyük emekleri olduğunu söyledi.

Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nin gençliğin buluşması noktası olacağını vurguladı.

"Burada hayatınızda önemli kararlar vermenize vesile olacak aktiviteler görecekseniz, konuşmacılar dinleyeceksiniz, kurumlarla tanışacaksınız. Bu festival, ülkemizin geleceğine bir tuğla daha koyma iddiasında diye düşünüyorum. İlk günden çok kalabalık bir katılımla başladık."

Kaynak: AA, TRT Haber