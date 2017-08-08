İstanbul Fatih’te otel yangını

İstanbul Fatih'te bir otelin çatı katında bulunan kafede çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ali Kuşçu Mahallesi Hulusi Noyan Sokak 'ta üç katlı bir otelin çatı katında bulunan kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir süre sonra yan tarafta bulunan diğer binaların çatı kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken oteldeki turistler ile yan taraftaki yurtta bulunan öğrenciler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında otelin çatı kısmı ile yan tarafta bulunan bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi.