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İstanbul Fatih'te iş hanında yangın

İstanbul Fatih'te bir handa sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Fatihte iş hanında yangın

Fatih'te 5 katlı iş hanının ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mercan Mahallesi Vasıf Çınar Caddesi'ndeki iş hanının ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Tahliye sırasında dumandan etkilenen bir itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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