İstanbul Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan araç ateş açılarak durduruldu

Fatih'te uygulama noktasında dur ihtarına uymayan aracın sürücüsü polis memurunun da ayağını ezerek kaçtı.

Polis, aracı durdurmak için ateş açtı.

Açılan ateş sonuc sürücü hayatını kaybetti. Araçta bulunan biri kadın iki kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Otomobil, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Avrasya Tüneli'nin girişi de bir süre sonra trafiğe açıldı.

Olayda, hayatını kaybeden sürücünün 47 suçtan sabıka kaydının bulunduğu ve 7 olaydan aranması olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA