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İstanbul Fatih'te 3 katlı bina çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesindeki 3 katlı metruk bina çöktü.

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İstanbul Fatihte 3 katlı bina çöktü

İstanbul Fatih'teki 3 katlı metruk bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Gedikpaşa Caddesi Neviye Sokağı'nda, uzun süredir kullanılmayan 3 katlı binada çökme meydana geldi. Yıkılan binayı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, enkazda inceleme yaptı, binanın çevresine güvenlik şeridi çekti. İnceleme sonucunda, enkaz altında ölü ya da yaralının olmadığı belirlendi. Ayrıca yıkılan binadan yola saçılan enkaz parçaları nedeniyle, sokak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olay anına tanıklık eden Ahmet Kamber, yaptığı açıklamada, binanın daha önce boşaltıldığını ancak çevresinde önlem alınmadığını savundu.

Binanın yağmur yağınca yıkıldığını öne süren Kamber, "Allah'tan altında kimse yoktu. Bizim elamanlar tam yıkıldığı anda oradaydı. Yıkılma esnasında kepengin sesini duyup kaçtılar. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." diye konuştu.

Etiketler: İstanbul, fatih, bina çökmesi
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