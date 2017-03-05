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İstanbul Esenyurt'taki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Esenyurt'taki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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İstanbul Esenyurttaki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Esenyurt'taki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Akçaburgaz Mahallesi 117. Sokak'ta banyo malzemeleri üreten fabrikanın marangozhane bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ekipler yangını, alevler tiner ve boya bölümüyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Fabrikada hasara neden olan yangına yönelik soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tedbir amaçlı ambulansın da bekletildiği bölgedeki yol da geçici olarak trafiğe kapalı bulunuyor.

Etiketler: istanbul fabrika yangını, fabrika yangını, Esenyurt yangın
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