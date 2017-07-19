İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz patlaması: 1 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta bir evde meydana gelen patlamada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında patlama meydana geldi.

Evdeki İbrahim Tektaş'ın yaralandığı patlamada, binadan kopan cam ve beton parçaları, çevredeki ev, iş yeri ve araçlara zarar verdi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Tektaş, hastaneye kaldırıldı.

Çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ve elektrik akışını durduran itfaiye ve İGDAŞ ekipleri evde inceleme yaptı. Polis ekipleri de patlamanın yaşandığı binada incelemelerde bulundu.

İGDAŞ ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, evdeki ocak vanasının açık ve bağlantısının kopuk olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından, cadde trafiğe açıldı.