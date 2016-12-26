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İstanbul Esenler'de dönüşüm rüzgarı esiyor

4 yılda 25 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edildiği Esenler'de 100 bin bağımsız birim de dönüşmeyi bekliyor.

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İstanbul Esenlerde dönüşüm rüzgarı esiyor

Esenler İnşaat Müteahhitleri Derneği (ESİNDER) Başkanı Özkan Ercan, yaptığı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un çıkması sonrası ilçede hareketliliğin başladığını ifade etti.

Ercan, son 6 aya kadar dönüşümü yavaşlatan ciddi unsurlar bulunduğunu, kanundaki değişikliklerin kentsel dönüşüme hız kattığını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kentsel dönüşüme büyük önem verdiğini, dönüşümün önündeki engelleri kaldırmak için hak sahibinden müteahhide kadar bütün paydaşlarla toplantılar gerçekleştirdiğini, bu konuda yeni beklentileri olduğunu kaydetti.

"Gaziosmanpaşa, Esenler ve Beyoğlu kentsel dönüşümde iyi"

Özkan Ercan, kentsel dönüşüm kredisinde kamu bankalarının henüz istenilen noktada olmadığını belirterek, "Kentsel dönüşüm kredisinde kamu bankaları inisiyatif alsın. Nasıl ki faiz oranlarının düşmesi ipotekli satışları artırdıysa kamu bankalarının kentsel dönüşüm kredisine odaklanması da dönüşümü hızlandırır." dedi.

Türkiye'nin henüz kentsel dönüşümün başında olduğunu, halihazırda ülke genelinde 5,5 milyon adet konutun dönüşüm beklediğini kaydeden Ercan, "Ülkemizde dönüşecek daha çok konut var." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bazı küçük illerindeki toplam sayı kadar konut dönüştü

Ercan, kentsel dönüşümün başladığı 2012 yılından beri Esenler'de 25 bin konutun dönüştüğünü belirterek, "Ayrıca, 100 bin bağımsız birim de dönüşmeyi bekliyor. İlçemiz bu noktada birçok kentten daha iyi durumda. Neredeyse Türkiye'nin bazı küçük illerindeki toplam sayı kadar konut dönüştü." dedi.  

Etiketler: kentsel dönüşüm, İstanbul, esenler, dönüşüm
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