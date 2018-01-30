İstanbul emniyetinde "METE" dönemi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, PEKOM Merter Polis Evi'ndeki programda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan METE Projesine ilişkin bilgi verdi.

Çalışkan, METE Projesi kapsamında "Mobil Okul, Mobil Park, Mobil Huzur, Mobil Analiz, Risk Analizi, Büyük Aile, Şehit Ailelerimize Konut Alma, Milyon Taşıt Turizm, Yerli Devriye Köpeği, Narkotik Tır, KBRN Afet ve Çevre Güvenliği, Acil Müdahale, Mobil Eğitim Ekibi, 3. Göz ve Mehter Takımı" projelerinin hayata geçirildiğini kaydetti.

Çalışkan, METE Projesinin, yönetim ve denetimi mobil sistemlerle kolaylaştırmak, hizmet kalitesini ölçmek ve arttırmak, sahadan hızlı bilgi akışı ve anlık raporlama sunmak, teşkilat performansını yükselterek, kurum başarısına katkı sağlamak, ve denetleyenlerin denetlenmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

İstanbul'da 2017 yılında 7 bin polis acil müdahale eğitiminden geçirilmişti. Bu rakamın 2018 yılında 10 bine çıkması planlanıyor.

155 Polis İmdat hattının daha verimli kullanılması için personel takviyesinin yapılacağını, il genelindeki devriye ekip sayısını 700'e çıkardıklarını anlatan Çalışkan, "Hedefimiz, resmi ekip sayımızın il genelinde bin olması. Sokak hakimiyetini sağlamak adına çok önemli bir görev ifa eden Gece Kartalları ismini verdiğimiz bekçilerimiz, 1 Mart itibarıyla 2 bin 700 rakamına ulaşacak. Vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren asayişle ilgili suçların azaltılması, suçluların yakalanması ve olayların aydınlatılması hedeflenmektedir. Bu hedeflerimize ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için vazgeçilmez disiplin unsurlarımızdan olan denetim ve performans değerlendirme sistemimizi ortaya koyduk." dedi.

"İstanbul, Türkiye'nin özeti"

Mustafa Çalışkan, İstanbul'un dünyanın en güzel, en canlı, en güzel, en kutsal şehirlerinden biri olduğunu, İstanbul'da görev yapmanın, bu şehre hizmet etmenin bir nevi ibadet olduğunu söyledi.

Çalışkan, İstanbul'un, Türkiye'nin özeti olduğunu, 24 saat hayatın devam ettiğini, 20 milyona yakın insanın yaşadığı bir şehir olduğunu aktardı:

"Bizlere verilen görev, bu kutsal şehirde yaşayan değerli vatandaşlarımızın canını, malını, ırzını korumak ve halkın huzurlu yaşaması için her türlü kanunsuzlukla mücadele etmektir. Bu anlayışla göreve başladığım gün, önüme koyduğum hedefleri bir bir yerine getirme imkanı bulduğum için önce Rabb'ime şükrediyor, bize güvenen devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum."

22 milyon kişiye GBT sorgusu

İstanbul'da 89 noktada 24 saat uygulama yapıldığını dile getiren Çalışkan, geçen yıl 22 milyon GBT sorgusu yapıldığını hatırlattı:

"Bu bir rekordur. Tekrar biz bu rekoru kırar mıyız bilmiyorum. Ama 22 milyon kişinin GBT'si soruldu. Aranan, herhangi bir suçla ilişkisi olan herkes, İstanbul'da dolaşırken mutlaka polisle karşılaşacağını, mutlaka yakalanacağını hissedecek. Biz biraz yorulacağız ama sistem oturdukça bu yorgunluğumuz da azalacak. Geçen yıl, 65 bin müsabakaya biz görevli gönderdik. Bu okullardaki müsabakalardan tutun, uluslararası müsabakalara kadar, İstanbul'da yapılan müsabakaların toplamı. Yıl boyunca 16 bin arkadaşımızı başka illere takviye olarak görevli gönderdik. Şubelerimizin ayrı ayrı kırdığı rekorlar var. Hepinize teşekkür ederim."

Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çatal'ın METE Projesinin detaylarına ilişkin bilgilendirme yapmasının ardından Çalışkan, METE Projesinde görev alan personele ödül verdi.

Kaynak: AA