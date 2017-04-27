İstanbul emniyetinde 829 kişi açığa alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde görevinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubundan 829'unun İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ikisi 4'üncü sınıf emniyet müdürü, biri emniyet amiri, 85'i komiser sınıfı, 741'i memur olmak üzere 829 personel açığa alındı.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı İstanbul Grubunda başmüfettiş olan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz'ın da açığa alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Celal Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı iken 17 Ağustos 2015'te Küçükçekmece'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu vurarak öldüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve 8 gün sonra serbest bırakılmıştı. "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yılmaz, aynı yıl 19 Kasım'daki duruşmada yeniden tutuklanmıştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016 yılının şubat ayındaki son duruşmada, "meşru müdafaa sınırları ve mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş" nedeniyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek Yılmaz'ı tahliye etmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

7 ilde 236 kişi görevden uzaklaştırıldı

Öte yandan, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta da 236 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı. AA