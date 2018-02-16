İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu, 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı davada, beş sanığın adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 20 tutuklu sanık ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanıkların, müştekilerin ve taraf avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Heyet, ara kararında, tutuklu sanıklar eski asteğmen Engin Okumuş ve eski Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Selim Ses, Süleyman Yalçınkaya, Talip Akgün ile Ahmet Gök’ün savunmalarının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, mevcut delil durumunu ve tutuklamanın bir tedbir olduğunu değerlendirerek, yurt dışına çıkış yasağı getirip tahliye edilmesine karar verdi.

Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren heyet, bir sonraki duruşmanın sırasıyla 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılmasını kararlaştırıldı.

23 rütbeli asker ile 44 er yargılanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişiminde bulunan ve aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen eski Emniyet Müdürü İsmail Uğuz'un yanı sıra, Yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez'in de bulunduğu 23 rütbeli asker ile 44 er, "sanık" sıfatıyla bulunuyor.

Kaynak: AA