  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda ilişkin görülen davada ara karar açıklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesiyle ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen davada, sanık avukatları müvekkilleri yönünden tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanık savunmalarının henüz tamamlanmamış olması ile sanıklara atılı suçun vasfını ve mahiyetini dikkate alarak tahliye taleplerini bu aşamada reddetti.

Mahkeme heyeti, Bakırköy Adliyesi'nde üç hafta boyunca yapmayı planladığı duruşmayı, 5 Şubat 2018'e erteledi.​

Kaynak: AA  

Etiketler: İstanbul, Emniyet müdürlüğü, dava, ara karar
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