İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında 21 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesiyle ilgili, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu, 18'i tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 16 tutuklu sanık, taraf avukatları ve müştekiler ile izleyiciler katıldı.

Duruşmada, yoklama yapılmasının ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada 21 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: AA