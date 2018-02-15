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İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Tüm EDS'ler aktif edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) yeni eklemelerle birlikte revize edilerek faaliyete geçirildiğini aktardı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Tüm EDSler aktif edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla İstanbul genelinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS), yeni yayımlanan usul ve esaslara göre yeni eklemeler yapılarak tümüyle aktif hale getirildiği duyuruldu.

455 noktada ihlal tespit sistemi bulunuyor

Sürücüler için EDS'lerde kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, aksi yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ile Mobil İhlal Tespit Sistemi (MİTS) olmak üzere, toplam 455 farklı noktada ihlal tespit sistemi bulunuyor.

Diğer yandan, sürücülere yönelik denetimlerde aktif olarak kullanıma başlanan sistemler ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmeye başlandı.

Kaynak: İHA

Etiketler: istanbul emniyet müdürlüğü, Elektronik Denetleme Sistemleri, EDS
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