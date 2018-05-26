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İstanbul Çekmeköy'de göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

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İstanbul Çekmeköyde göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde öğle saatlerinde İSKİ'nin yağmur ve atık su kanalı ile dere ıslahı çalışmalarında göçük meydana geldi. 47 yaşındaki Bekir Asılı, toprak altında kaldı.

İşçiler bir yandan göçük altında kalan arkadaşını kurtarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, işçi, göçük, çekmeköy
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