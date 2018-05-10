İstanbul camilerinin gerdanlığı mahyalar asıldı

Yıldız, 40 yılı aşkın süredir yaptığı gibi bu yıl da İstanbul'un önemli camilerini mahyalarla donattı.

Ramazanın vazgeçilmezi mahyaların saatler süren hazırlık ve zorlu montaj aşamasını anlatan Yıldız, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Yağcı'nın çırağı olduğunu söyledi.

Bu yılın teması "Ramazan ve İsraf"

İstanbul'da belirlenen camilere mahyaların birer birer asıldığını dile getiren Yıldız, bu yılın temasının Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Ramazan ve İsraf" olarak belirlendiğini ifade etti.

Ramazan boyunca bu konunun işleneceğini söyleyen Yıldız şunları anlattı:

"Buna karşın ilk yazılarımız 'Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı', 'Oruç Tut Sıhhat Bul', 'Oruç Arınmaktır' gibi ramazanı hatırlatan sözler olacak. Sonrasında ise Sultanahmet Camii'ne 'Vaktini ve Nakdini İsraf Etme', 'Ye Yedir İsraf Etme' gibi cümleler yazacağız. İstanbul'da her yıl olduğu gibi mahya asma işlemine Eyüp Sultan Camii'nden başlıyoruz. Orada duamızı edip işe koyuluyoruz. Sonrasında Eminönü Yeni Camii, Süleymaniye Camii, Üsküdar Yeni Valide Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii ve Sultanahmet Camii var."

1975'ten beri mahya asıyor

Cuma günü Edirne'de Selimiye Camii'ne, sonrasında da Bursa'da Ulu Camii'ye mahya asacağını belirten Yıldız, akabinde ikinci yazıların montajının yapılacağını söyledi.

1975'ten beri mahya astığı bilgisini veren Yıldız işi hakkında şu bilgileri verdi:

"Aslında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde elektrik ustabaşıydım. 1975'te İstanbul'da Fetih Haftası kapsamında bu çalışmalara başladım. O günden bugüne mahya kuruyorum. Heyecanımı hala koruyorum. Heyecan olmasa bu işi yapamazsınız. Apayrı şeyler bunlar. Gökyüzüne yazdıklarınızı herkes görüyor. Akşamları ışıl ışıl oluyor her yer. Ben Üsküdarlıyım. İftar vaktine yakın Valide Camii'nde yanan mahyaları çok severdim. Sonra mahyalar bir süre kayboldu. 1970'li yıllarda yeniden kurulmaya başlandı. Münir Can ustamız vardı. Bir gün bizi topladı. Dolmabahçe Camii'nin altındaki mahzene gittik. Orada bir yığın kablolar, ampuller gördük. Onun talimatlarıyla montajı yaptık ve sonrasında arabaya yükleyerek söylenen yere geldik. Sultanahmet Camii'nin iki minaresine kablolar attık. Ne olduğunu bilmiyordum. Akşam merak ettim ve buraya geldim. 'Fethin Kutlu Olsun' yazıyordu. Yıl 1975."

Emekli olduğu halde bu iş için tekrar çalışmaya başladığını vurgulayan Yıldız, arkadaşları ve ekibiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yıldız, klasik mahyanın yok olmak üzere olduğunu belirterek, elektronik mahyaların giderek yaygınlaştığını söyledi.

"Halk klasik mahyaları daha çok seviyor"

Halkın klasik mahyaları daha çok sevdiğini anlatan Yıldız, "Bu kandil havası veriyor. Ramazandan sonra sökülen mahyaların bakımı yapılıyor. Bizim mutfağımız var. Veciz sözler belli olunca bunları atölyelerde hazırlıyoruz. Her caminin takımları ayrıdır. Satır sayısı her camide faklıdır. Mesela Süleymaniye, Yeni Camii 2 satır, diğerleri 3 satır yazılır. Sonrasında ikinci, üçüncü ve dördüncü yazılarımızı minarede yazıyoruz. Sultanahmet'te 250 küsur ampul kullanacağız. 15 wattlık ampuller kullanıyoruz. Çünkü bu kandil havası veriyor" dedi.

İstanbul'da mahyalar ilk teravih namazıyla ışıklandırılacak. Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerinde "Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı", Süleymaniye ve Yeni Valide camilerinde "Oruç Arınmaktır", Eminönü Yeni Camii'ne ise "Oruç Tut Sıhhat Bul" yazılı mahyalar İstanbulluları karşılayacak.

Kaynak: AA