İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz çekici hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, E-5 ve E-6 yollarıyla Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan üç köprü ile bazı noktalarda kaza ve arıza nedeniyle yolda kalan araçlara Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ücretsiz çekici hizmeti verildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleriyle iş birliği içinde yürütülerek gerçekleştirilen hizmet kapsamında, yolda kalan araçlara anında müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik kazası veya arıza sonucu E-5, E-6 üzeri ve köprülerde yolda kalarak trafik akışını yavaşlatan araçların alınarak aynı hat üzerinde müsait olan en yakın ve güvenli alana bırakılmasını sağlamak adına ücretsiz yol dışı çekici hizmeti kapsamında, 16 çekici ve 6 vinç olmak üzere toplam 22 araç ile çekici hizmeti veriyor. İBB zabıta ekipleri, 2017 yılı içerisinde toplamda 6 bin 363 aracı yoldan çekerek İstanbul'un trafiğine çok büyük rahatlık sağladı.

Kaynak: AA