İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Uber" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın, bugün İSKİ'nin düzenlediği Yerli Ürün Çalıştayı'ndaki açıklamasında, herhangi bir markanın (Uber) kullanımından değil, "Mobil Taksi Uygulaması"nın ve müşterilerin taksilere kolay ulaşımının rahatlığından bahsettiği ifade edildi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, konuşmanın bir kısmının basına yansımalarına bakıldığında, ifade edilmek istenenden daha farklı anlamlar çıkarılmaya çalışıldığının görüldüğü aktarıldı.

"Sayın Uysal açıklamasında, herhangi bir markanın kullanımından değil, 'Mobil Taksi Uygulaması'nın ve müşterilerin taksilere kolay ulaşımının rahatlığından bahsetmiştir. Bununla beraber İBB olarak geçen yıl kullanıma sunduğumuz iTaksi mobil uygulaması ile kurumumuzun bu konuya yaklaşımı açıkça görülmektedir. İBB, 'iTaksi' uygulaması ile şehrimizde yasal olarak hizmet veren bütün taksicilerin yanındadır."

Kaynak: AA